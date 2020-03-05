Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.03.2020 в 14:15

Шварценеггер обвинил российского разработчика роботов в незаконном использовании его образа

Создатели машины ранее говорили, что актеру понравился его образ

1

Актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на производителей информационно-сервисных роботов Promobot за незаконное использование его образа, пишет издание TMZ. Копия лица актера используется как один из вариантов внешности андроида Robo-C.

Модель представлена в 2019 году в Санкт-Петербурге. Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков утверждал, что Шварценеггер во время визита в Петербург видел робота и высказал восхищение им. TMZ пишет, что актер отказался фотографироваться с машиной, а потом потребовал прекратить использование его образа.

В 2020 году робот с лицом голливудской звезды доехал до выставок CES и New York Toy Fair в США.

Представитель компании Promobot Егор Умнов заявил журналистам, что в адрес компании не поступало никакого иска. Он дополнил, что компания ведет переговоры об условиях использования образа с представителями Шварценеггера уже несколько месяцев.

Егор Умнов:

Законодательство, которое регулирует этот вопрос, разное в разных странах. Например, в России внешность человека — не объект авторского права, а в Европе есть регламент GDRP. Поэтому переговоры долгие.

Недавно стало известно, что конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров потребовал с китайской China Film Group и актеров Джеки Чана и Арнольда Щварценеггера 216,6 млн рублей. РФГ профинансировала фильм «Тайна печати дракона», в которой актеры сыграли эпизодические роли, но пока не может получить с него никакого дохода.

Арнольд Шварценеггер Роботы Promobot
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.