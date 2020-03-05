Шварценеггер обвинил российского разработчика роботов в незаконном использовании его образа

Актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на производителей информационно-сервисных роботов Promobot за незаконное использование его образа, пишет издание TMZ. Копия лица актера используется как один из вариантов внешности андроида Robo-C.

Модель представлена в 2019 году в Санкт-Петербурге. Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков утверждал, что Шварценеггер во время визита в Петербург видел робота и высказал восхищение им. TMZ пишет, что актер отказался фотографироваться с машиной, а потом потребовал прекратить использование его образа.

В 2020 году робот с лицом голливудской звезды доехал до выставок CES и New York Toy Fair в США.

Представитель компании Promobot Егор Умнов заявил журналистам, что в адрес компании не поступало никакого иска. Он дополнил, что компания ведет переговоры об условиях использования образа с представителями Шварценеггера уже несколько месяцев.

Егор Умнов: Законодательство, которое регулирует этот вопрос, разное в разных странах. Например, в России внешность человека — не объект авторского права, а в Европе есть регламент GDRP. Поэтому переговоры долгие.

Недавно стало известно, что конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров потребовал с китайской China Film Group и актеров Джеки Чана и Арнольда Щварценеггера 216,6 млн рублей. РФГ профинансировала фильм «Тайна печати дракона», в которой актеры сыграли эпизодические роли, но пока не может получить с него никакого дохода.