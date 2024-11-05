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18+
05.11.2024 в 19:04

«Первый канал» воссоздаст образ Тихонова с помощью ИИ для нового проекта о Штирлице

Телеканал ведёт переговоры с дочерью артиста, чтобы начать съёмочный процесс

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«Первый канал» планирует при помощи искусственного интеллекта (ИИ) воссоздать образ Вячеслава Тихонова для проекта по повестям Юлиана Семёнова о Штирлице. Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст, его слова цитирует ТАСС.

Эрнст рассказал, что «Первый канал» купил у сестёр Семёновых почти все повести о Штирлице и отправил кастинг-директоров по России, чтобы найти актёра на роль нового Максима Исаева.

Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала»:

К сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съёмочный процесс.

Глава «Первого канала» отметил, что лучше Тихонова с этой ролью никто не справится. Насколько образы окажутся похожи, зрители смогут сами убедиться.

Дочь Тихонова в разговоре с «Российской газетой» прокомментировала проект «Первого канала».

Анна Тихонова, дочь Вячеслава Тихонова:

Вячеслав Тихонов очень вдумчиво и скрупулёзно относился к выбору сценариев, режиссёров и много отказывался. Я не думаю, что он согласился бы сниматься в продолжении Штирлица у кого-то, кроме Татьяны Лиозновой.

Первый канал Штирлиц
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