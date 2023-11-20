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20.11.2023 в 11:25

Продюсер Дусмухаметов совместно с Медиалигой запустит танцевальное шоу

В новом проекте примут участие российские медиаспортсмены и профессиональные танцоры

Глава Медиалиги Николай Осипов и продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов запустят танцевальное шоу с футболистами. Об этом в интервью «РБК Спорт» сообщил глава футбольной лиги.

«Мы ещё будем делать точно два больших проекта, которые не совсем про спорт, но про здоровый образ жизни. Один из которых танцы, и делать мы это будем со Славой Дусмухаметовым, человеком, который «Танцы на ТНТ» придумал, реализовал и сделал из них культовое шоу», — рассказал Осипов.

Он добавил, что хочет, чтобы в новом проекте «лучшие медиаспортсмены» России выступали в дуэтах с «лучшими танцорами».

«На ТНТ соревновались профессиональные танцоры друг с другом. Мы же хотим, чтобы были выбраны лучшие медиаспортсмены страны, но в дуэте с лучшими танцорами. Поэтому это немножко другой формат. Пытаемся совместить несовместимое, то, на чём очень часто Слава не боится экспериментировать, и в чём у него часто получается это очень хорошо», — поделился Осипов.

Ранее Дусмухаметов был креативным продюсером на телеканалах «Рен ТВ» и СТС. В частности, он был автором первых сезонов сериала «Папины дочки» и скетч-шоу «6 кадров». В 2012 году Дусмухаметов стал креативным продюсером Comedy Club Production. Кроме того, он продюсировал проекты ТНТ, среди которых — Comedy Woman, «Универ» и «Замуж за Бузову». В 2017−2018 годы Дусмухаметов занимал должность генерального продюсера телеканала ТНТ.

Медиалига — российский турнир блогерских команд, получивший популярность на видеохостингах и в социальных сетях. В текущем сезоне Кубка России приняли участие три медийные команды, на одну больше, чем в прошлом году, — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа».

Танцы Вячеслав Дусмухаметов Танцы на ТНТ танцевальное шоу медиаспортсмены
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