Шоу Comedy Club выйдут на «России 1»

Comedy Club Production будет производить шоу специально по заказу канала «Россия 1». Так, в новом телесезоне выйдет юмористическое «Шоу большой страны», которое разнообразит ассортимент шуток в эфире, сообщает «Коммерсант».

Всего Comedy Club Production выпустит для ВГТРК четыре проекта. Это первый опыт сотрудничества Comedy Club Production с холдингом. Один из продюсеров проекта Артур Джанибекян отмечает, что компания постоянно экспериментирует с форматами и стилями и давно стремилась расширить проекты, чтобы выйти на новую аудиторию.

По словам главного продюсера «России 1» Игоря Шестакова, контент с участием «королей юмора» идет в эфире «России 1» много лет и канал решил увеличить разнообразие. Так, «Шоу большой страны» — это эксперимент «с новыми лицами и скетчами». Ведущими проекта будут Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев.

Comedy Club Production — один из самых дорогих в стране производителей ТВ-контента. В настоящее время, это ключевой поставщик контента для ТНТ. В прошлом году компания произвела 660 часов. Среди проектов студии — шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Импровизация», «Танцы», «Однажды в России». Единственный раз компания делала контент для внешнего заказчика — в 2010 году на СТС вышло несколько выпусков шоу «Идеальный мужчина» с Тиной Канделаки и Ксенией Собчак (проект был закрыт) и несколько проектов для «Перца» и «Че».

По словам источников, компания перестала сотрудничать с другими телеканадлами после консолидации «Газпром-медиа». Однако после того как медиахолдинг возглавил Александр Жаров, Comedy Club получил возможность сотрудничать с «Россией 1» с учетом того, что ее аудитория минимально пересекается с аудиторией ТНТ.