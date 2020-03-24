Александр Жаров стал главой «Газпром-медиа»

С 24 марта генеральным директором «Газпром-медиа» стал экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает пресс-служба холдинга. Он будет занимать этот пост на протяжении ближайших трех лет.

В 1998−1999 годах Жаров работал советником председателя правления РИА «Вести». С 1999 по 2004 год он был пресс-секретарем Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2004−2006 годах он работал помощником, а затем пресс-секретаре председателя правительства России Михаила Фрадкова.

С 2006 по 2007 год работал заместителем генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». В 2007 — 2008 году Жаров был директором Департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ.

В 2008 году он назначен заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С 2012 года возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Алексей Миллер, председатель совета директоров АО «Газпром-медиа», председатель правления ПАО «Газпром»: Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала «большого Газпрома» должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи".

Александр Жаров: Очень благодарен акционерам и Совету директоров «Газпром-медиа» за оказанное доверие. Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами.

С 2015 по 2020 год главой «Газпром медиа» являлся Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

О том, что Александр Жаров может покинуть место руководителя Роскомнадзора ради работы в «Газпром-медиа» уже в самом начале текущей недели, со ссылкой на свои источники накануне сообщил «Интерфакс».