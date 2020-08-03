Шнуров возглавил рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами по версии Forbes

Forbes представил свою версию рейтинга 20 российских звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами в 2020 году. Первое место в списке занял музыкант Сергей Шнуров.

Издание оценило доходы лидера группы «Ленинград» в $8,8 млн за год. По данным Forbes, за частное мероприятие Шнуров может заработать в среднем $150 тыс., а эксперты говорят, что он — «олигарх среди наших артистов». Отдельно отмечается, что в 2020 году музыкант снялся в рекламных роликах «МегаФона» и стал генеральным продюсером телеканала RTVi.

Первая десятка самых богатых звезд шоу-бизнеса по версии Forbes:

1. Сергей Шнуров ($8,8 млн)

2. Егор Крид ($6,9 млн)

3. Дима Билан ($6,8 млн)

4. Василий Вакуленко — Баста ($6,6 млн)

5. Филипп Киркоров ($6,6 млн)

6. Полина Гагарина ($6,4 млн)

7. «Би-2» ($6 млн)

8. Григорий Лепс ($5,3 млн)

9. Тимати ($5,1 млн)

10. Иван Ургант ($5,1 млн)

Если бы не пандемия COVID-19 и запрет на проведение массовых мероприятий с середины марта, все участники рейтинга увеличили бы свои доходы в среднем на 12,5%, отмечает Forbes.

Сергей Шнуров снялся в двух роликах «МегаФона», выпущенных совместно с агентством Instinct: перепел хит группы «Любэ» и предложил копить гигабайты. RTVi назначил музыканта генпродюсером в конце июня.