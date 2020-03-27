«Радио Шансон» объявила о готовности поддержать своих клиентов

Эдуард Оганесян, коммерческий директор «Радио Шансон»:

Пандемия затронула все сферы жизни и бизнеса многих стран. Все меняется очень быстро, и мы не можем обойти эту тему стороной. Существующая сейчас нервозность оказывает непосредственное влияние на весь бизнес, в том числе на индустрию рынка рекламы и маркетинговых услуг. Многие принимают решение о моратории на размещение рекламы, пересматривают рекламные бюджеты.

В связи с угрозой распространения COVID-19 многие перешли на удаленный режим работы. Но сейчас чрезвычайно важно сохранять спокойствие и не бросать бизнес. Только вместе мы можем снизить урон, который будет нанесен нашим компаниям. Безусловно, ваши комфорт, спокойствие и безопасность — приоритет для нашей радиостанции. Поэтому, прежде всего, хотим поблагодарить вас за доверие и сотрудничество с нами. За то, что несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы с вами оказались, ни один клиент не снял запланированный бюджет. Мы высоко ценим такое отношение, и обязательно со своей стороны сделаем все возможное, чтобы оказать максимальную поддержку нашим клиентам в долгосрочной перспективе.

«Радио Шансон» — одна из крупнейших федеральных радиостанций, которая обладает одной из самых лояльных и стабильных аудиторий. Ежедневно нас слушают более 7 млн россиян по всей стране. Наше вещание стабильно и независимо от ситуации в мире и будет оставаться таковым. Наша студия имеет высокий уровень технического оснащения, позволяя бесперебойно и эффективно реализовывать формат «Смотри Радио». Поэтому для нас ничего не меняется: вещание всегда и везде, вне зависимости от внешних обстоятельств.