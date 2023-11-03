В Москве задержали основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве (обновлено)

UPD. Против блогера Аяза Шабутдинова следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. По словам представителя МВД Ирины Волк, предварительно установлено, что Шабутдинов вместе с сообщниками обещал научить «любого желающего эффективной предпринимательской деятельности» с получением сверхдоходов. Блогер использовал «агрессивный маркетинг», подчеркнули в ведомстве. Сейчас есть информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из компаний, через которые Шабутдинов продавал свои курсы.

В Москве задержали блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Блогера Аяза Шабутдинова задержали в съёмной квартире в Москве. Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — сообщил собеседник агентства. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Шабутдинов — основатель образовательной компаниии «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Аудитория блогера в соцсетях насчитывает 1,9 млн подписчиков. Их он обещает научить зарабатывать.

РБК со ссылкой на данные СПАРК пишет, что Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 компаний. Сейчас они прекратили свою деятельность. Baza сообщает, что блогера задержали, когда он прилетел из-за границы. При этом помощница бизнес-коуча заявила Telegram-каналу, что он действительно находится в России, но не задержан.

«Всё нормально, работает. Не знаем откуда пошла новость», — рассказала помощница. Сам предприниматель на звонки не отвечает.

По информации SHOT, сегодня Шабутдинов планировал запустить новый курс. В начале откября на блогера и его компанию «Like Центр» подал в суд инвестор из Свердловской области. С инфобизнесмена он требует взыскать 1,5 млн руб. Инвестор два раза инвестировал в проект Шабутдинова и прогорел.