«Северсталь» готовит к запуску строительный маркетплейс

«Северсталь» планирует в этом году запустить онлайн-магазин по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства. Проект даст производителю дополнительные каналы продаж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Проектом управляет специально созданное поразделение по развитию цифровых бизнесов, которое займется разработкой платформенных решений, онлайн-продуктов и сервисов, нацеленных на конечных потребителей продукции. В разработке находится, например, проект маркетплейса по подбору стройматериалов и разработке архитектурных решений на основе металлоконструкций.



«Северсталь» уже развивает розничный интернет-магазин металлопроката, в котором можно приобрести трубы, гнутые профили и различный прокат. Новый проект позволит компании стать ближе к потребителю и получить дополнительные сервисы и каналы продаж для целевых сегментов, зарабатывая при этом дополнительно до $400 тыс. EBITDA в год.