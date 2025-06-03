Сеть магазинов спортивного питания 5lb может обанкротиться

Дистрибьютор биологически активных добавок (БАД) и спортивного питания «ВПЛаб» намерен подать в Арбитражный суд Тверской области иск о признании банкротом компании «СН девелопмент», развивающей сеть магазинов по продаже спортивного питания 5lb. Об этом пишут «Ведомости».

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы поручил «СН девелопмент» выплатить «ВПЛабу» 11,3 млн руб.

«СН девелопмент» занимается дистрибуцией товаров спортивного питания и развивает сеть магазинов 5lb, в том числе по франшизе. Компания была основана в Твери в 2016 году. С 2022 года 50% организации принадлежит Артему Барабанову, 50% — кипрской N.V.S. My Element Store, которая числится недействующей. В 2023 году выручка «СН девелопмент» упала на 11,8% в годовом выражении, до 665,6 млн руб., чистая прибыль сократилась почти в 10 раз, до 651 тыс. руб.

С начала 2025 года с исками о взыскании долгов с «СН девелопмент» в суд обратились девять компаний и физлиц (общая сумма требований составляет около 12,5 млн руб.). В апреле ФНС добилась блокировки счетов «СН девелопмент» в пяти банках из-за непредставления расчета сумм НДФЛ.

В самой «СН девелопмент» сообщили, что сеть 5lb продолжает развиваться и сохраняет деловые отношения с «ВПЛабом».