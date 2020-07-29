Сервис iGooods запустил рекламную платформу для производителей

Сервис доставки продуктов iGooods предложил производителям рекламную платформу с несколькими форматами. Об этом Sostav рассказали представители службы.

Новая услуга позволит компаниям продвигать товары на площадке igooods в 11 торговых сетях в 36 российских городах с ежемесячной аудиторией на сайте в 600 тыс. человек. За тестовый период продажи некоторых производителей увеличились в 1,5−2,5 раза, говорят в службе.

Сейчас iGooods предлагает клиентам несколько способов поддержки брендов: рекламная подборка (баннеры разных размеров), рекламная полоса (размещение с пометкой «реклама» над органической выдачей товаров) и семплинг продукции. В будущем компании смогут продвигать товары через размещение рекламного лейбла (например, «новинка» или «хит»). Пока продвижение доступно в десктопной версии сайта сервиса, а семплинг — в Москве и Санкт-Петербурге.

iGooods анализирует продажи онлайн в конкретном магазине через свою площадку. Таким образом заказчик может получить данные о динамике продаж в зависимости от сезона и праздников, портрете покупателя и его привычках. Информация помогает оптимизировать наполнение полок и спрогнозировать продажи в отдельных категориях, говорят в iGooods. В будущем аналитика будет доступна клиенту в личном кабинете на сайте службы.

Григорий Кунис, управляющий и сооснователь iGooods: На данный момент доход от рекламы брендов занимает 3% в выручке сервиса, в дальнейшем мы предполагаем увеличить объем до 10%. На наш взгляд, это перспективное направление, производители получают высокий ROI. Мы планируем внедрить рекламные инструменты не только на сайте igooods.ru, но и в мобильной версии и в приложении сервиса.

Сейчас компании постепенно получают доступ ко всем функциям платформы, ее тестирование шло девять месяцев. В нем участвовали Mars, Fazer, Procter&Gamble, PepsiCo, «Балтика» и другие производители. Например, Mars Wrigley в апреле продвигала через iGooods продукцию Snickers, Twix, M&M's, Skittles и использовала баннеры. Продажи указанных брендов за этот период выросли в 2,5 раза, а прирост по брендам, которые не продвигались, составил менее 50%.

«Сервис работает с несколькими ритейлерами, и для нас это удобный способ продвижения разным аудиториям через один канал, — говорит директор по цифровому спросу Mars Wrigley Анастасия Городничева. — Также iGooods делится подневными продажами, что позволяет более точно анализировать влияние инструментов на наши результаты».

Ранее сервис не предоставлял специальных рекламных возможностей, уточнили в iGooods. Производитель не мог узнать, как продается та или иная категория товаров в конкретном магазине. Теперь эта информация доступна «практически в режиме онлайн» и дает понять, для каких продуктов стоит подключить рекламу, а какие хорошо продаются без дополнительного продвижения, пояснили в службе.