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18+
05.10.2020 в 13:40

Сервис доставки продуктов Fridge No More привлек $1,5 млн. Среди инвесторов — Наталья Водянова

Проект работает по схеме российского «Самоката»

Сервис по доставке продуктов Fridge No More привлек $1,5 млн, узнал Inc. Среди инвесторов — AltaIR Capital и AltaClub, фонд Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, Наталья Водянова, Евгений Фуксман и несколько бизнес-ангелов.

Fridge No More — это сервис доставки продуктов, работающий по схеме российского «Самоката». Компания обещает доставить заказ за 15 минут из магазина в одной миле от дома. Стартап запустили в Нью-Йорке сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор российского «Самоката» Павел Данилов.

Первые заказы начали доставлять 1 октября в Бруклине. Сейчас в приложении Fridge No More около 800 наименований продуктов, это число планируют увеличить до 3 тыс.

«Проблема быстрой локальной доставки очень актуальная для мегаполисов, а в Нью-Йорке в частности эта проблема очень насущная […] Сервис стартует в правильное время и в правильном месте, философия и подход в основе сервиса — созвучен и времени, и потребительским привычкам, окружающим нам трендам», — цитирует Inc. основателя AltaIR Capital Игоря Рябенького.

Ранее стартап Liquid Death, продающий воду в пивных банках, привлек дополнительно $23 млн инвестиций. Средства пойдут на продвижение продукта.

доставка еды Fridge No More
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