В Serviceplan Group Rus изменился состав топ-менеджмента

Коммуникационная группа Serviceplan Group Rus, представленная на российском рынке агентствами Serviceplan Russia , Mediaplus Group , Plan.Net Russia и Louder , объявила о кадровых изменениях в топ-менеджменте компании.

Анна Ланге, управляющий партнер Louder, 1 февраля 2021 года заняла позицию CEO холдинга Serviceplan Russia. Ланге работает в маркетинге более 15 лет, свою карьеру она начала в коммуникациях бренда Red Bull, а в 2007 году вместе с партнером основала агентство интегрированных коммуникаций Louder. В 2015 году Serviceplan приобрел мажоритарную долю в Louder. Ее предшественник Данило Ланге останется членом совета директоров компании.

В агентстве Louder, в свою очередь, назначен новый генеральный директор. Им станет Анастасия Грицкова. Она работает в агентстве с 2011 года, в последние годы отвечала за развитие направления PR и инфлюенсер-маркетинга.

Андрей Чуваев назначен на должность операционного директора Serviceplan Group в России. Он имеет более чем 17-летний опыт работы в рекламной индустрии. Ранее занимался стратегическими вопросами по управлению бизнесом и клиентским портфелем, развитием сетевой экспертизы в области инновационных решений и создании новых продуктов в сети Dentsu Aegis, а также собственными проектами.

Анна Ланге, генеральный директор Serviceplan Group Rus: Наша цель — собрать в команде группы сильных игроков рынка. Каждое из наших агентств обладает уникальной экспертизой, и при этом мы держим курс на интеграцию как на локальном так и на глобальном уровнях. Это и есть особенность бизнес-модели House of Communication.

Группа реализует бизнес-модель House of Communication, объединяя под одной крышей полный спектр маркетинговых, рекламных и коммуникационных услуг на всех рынках. Благодаря концепции HoC, российская команда также представляет все виды сервисов для создания бесшовной мультиканальной коммуникации, говорится в сообщении компании.