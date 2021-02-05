Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+1
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2021 в 14:15

В Serviceplan Group Rus изменился состав топ-менеджмента

Генеральным директором холдинга стала Анна Ланге

11
Слева направо: Анна Ланге, Андрей Чуваев, Анастасия Грицкова

Коммуникационная группа Serviceplan Group Rus, представленная на российском рынке агентствами Serviceplan Russia , Mediaplus Group , Plan.Net Russia и Louder , объявила о кадровых изменениях в топ-менеджменте компании.

Анна Ланге, управляющий партнер Louder, 1 февраля 2021 года заняла позицию CEO холдинга Serviceplan Russia. Ланге работает в маркетинге более 15 лет, свою карьеру она начала в коммуникациях бренда Red Bull, а в 2007 году вместе с партнером основала агентство интегрированных коммуникаций Louder. В 2015 году Serviceplan приобрел мажоритарную долю в Louder. Ее предшественник Данило Ланге останется членом совета директоров компании.

В агентстве Louder, в свою очередь, назначен новый генеральный директор. Им станет Анастасия Грицкова. Она работает в агентстве с 2011 года, в последние годы отвечала за развитие направления PR и инфлюенсер-маркетинга.

Андрей Чуваев назначен на должность операционного директора Serviceplan Group в России. Он имеет более чем 17-летний опыт работы в рекламной индустрии. Ранее занимался стратегическими вопросами по управлению бизнесом и клиентским портфелем, развитием сетевой экспертизы в области инновационных решений и создании новых продуктов в сети Dentsu Aegis, а также собственными проектами.

Анна Ланге, генеральный директор Serviceplan Group Rus:

Наша цель — собрать в команде группы сильных игроков рынка. Каждое из наших агентств обладает уникальной экспертизой, и при этом мы держим курс на интеграцию как на локальном так и на глобальном уровнях. Это и есть особенность бизнес-модели House of Communication.

Группа реализует бизнес-модель House of Communication, объединяя под одной крышей полный спектр маркетинговых, рекламных и коммуникационных услуг на всех рынках. Благодаря концепции HoC, российская команда также представляет все виды сервисов для создания бесшовной мультиканальной коммуникации, говорится в сообщении компании.

Louder Serviceplan Russia
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.