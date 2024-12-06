Летом 2025 года стартуют съёмки сериала о Гарри Поттере

Warner Bros. Discovery объявила, что съёмки сериала «Гарри Поттер» начнутся летом 2025 года на киностудии «Ливсден», расположенной в пригороде Лондона. Прослушивание на главные роли прошли 32 тыс. детей, пишет журнал Variety.

Окончательное решение о том, кто сыграет волшебников Гарри, Рона и Гермиону, ещё не принято. Шоураннером проекта выступит Франческа Гардинер, исполнительный продюсер сериалов «Наследники», «Тёмные начала» и «Убивая Еву». Режиссёром станет Марк Майлод, среди работ которого телесериалы «Красавцы», «Холодные ступни», «Королевская семья» и два эпизода пятого сезона «Игры престолов».

Гардинер и Майлод будут придерживаться канонического возраста персонажей: Северусу Снейпу будет за 30, Джеймс и Лили Поттер будут моложе, так как им был 21 год, когда они умерли.

Сериал «Гарри Поттер» будет транслироваться на стриминговом сервисе HBO Max в течение 10 лет. Ранее сообщалось, что зрителей ждёт семь сезонов: по одному на каждую книгу Джоан Роулинг.