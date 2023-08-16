Сергей Ивакин занял пост директора по маркетингу hh.ru

Новым директором по маркетингу и PR платформы онлайн-рекрутинга hh.ru назначен Сергей Ивакин. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ольга Мец, возглавлявшая маркетинг в hh.ru в течение 13 лет, продолжит сотрудничество с компанией в роли внешнего консультанта по ряду проектов до октября 2023 года.

В hh.ru Ивакин будет отвечать за стратегическое формирование, планирование, реализацию и развитие деятельности компании в областях маркетинга, рекламы и связей с общественностью в соответствии с бизнес стратегией компании, осуществлять планирование маркетинговых кампаний по продвижению услуг, созданию и продвижению брендов группы компаний.

Важным вектором его работы будет формирование комплексного подхода во взаимодействии маркетинга с продуктовым направлением hh.ru и другими сервисами в контуре HR-экосистемы платфомы, подчеркнули в компании.

Ивакин имеет двадцатилетний опыт развития маркетинговых коммуникаций в крупных российских и международных компаниях. До прихода в hh.ru в течение пяти лет он работал в «Сбере», из которых два года — на позиции директора по стратегическому маркетингу. До этого — с 2015 по 2017 год — Ивакин занимал должность директора по маркетингув Gett. Ранее он также работал консультантом в практике Marketing&Sales в McKinsey & Company.