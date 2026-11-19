WPP представила регуляторам итоги переговоров с акционерами о вознаграждении топ-менеджмента. Ранее инвесторы не поддержали две резолюции компании по этой теме: обе не набрали необходимых 80% голосов. После этого WPP пришлось выяснить причины недовольства акционеров. Об этом сообщает MediaPost.

Одно из главных замечаний касается системы бонусов нового генерального директора Синди Роуз. Часть вознаграждения в виде акций зависит от качественных критериев — например, успеха трансформации бизнеса и достижения стратегических целей. Инвесторы хотели бы видеть более конкретные показатели, связанные с выручкой и прибылью.

WPP объясняет такой подход необходимостью учитывать масштабную перестройку компании, которую проводит Роуз в рамках трехлетнего плана. Еще один повод для недовольства — ее базовая зарплата, примерно на 8% выше, чем у предшественника Марка Рида.

С учетом возможных бонусов и акций годовое вознаграждение Роуз может превысить 9 млн фунтов стерлингов без учета пенсионных и дополнительных выплат. Для сравнения: в последний год работы Рида, в 2024 году, его общая компенсация составила 3,8 млн фунтов. В WPP объяснили более высокую зарплату необходимостью привлечь руководителя с опытом работы в технологическом секторе.