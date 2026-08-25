Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2026 в 16:45

Съемочный день в Москве оказался втрое дешевле, чем в Лос-Анджелесе

Российскую столицу назвали глобальным игроком на рынке кинопроизводства

Съемочный день в Москве обходится примерно в $50 тыс., что в 1,6 раза дешевле, чем в Париже, вдвое ниже стоимости съемок в Лондоне и втрое — в Лос-Анджелесе, говорится в исследовании международных экспертов к Московской международной неделе кино, результаты которого приводит ТАСС.

Авторы исследования отмечают, что Москва сочетает ценовое преимущество с универсальностью локаций и развитой производственной инфраструктурой. По их оценке, местные стандарты кинопроизводства сопоставимы с американскими даже при работе с ограниченными бюджетами.

Развитие специализированных кинопроизводственных хабов становится мировым трендом, считают эксперты. По их мнению, Москва — глобальный игрок на этом рынке.

Напомним, по итогам 2025 года рост выручки ведущих российских производителей шоу, сериалов и фильмов для телевидения замедлился, а у некоторых студий значительно сократилась чистая прибыль. Эксперты связывали это с общей стагнацией рынка и снижением объема производства нового контента.

Москва Лос-Анджелес Кинопроиводство Съемочный день
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.