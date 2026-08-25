Съемочный день в Москве оказался втрое дешевле, чем в Лос-Анджелесе

Съемочный день в Москве обходится примерно в $50 тыс., что в 1,6 раза дешевле, чем в Париже, вдвое ниже стоимости съемок в Лондоне и втрое — в Лос-Анджелесе, говорится в исследовании международных экспертов к Московской международной неделе кино, результаты которого приводит ТАСС.

Авторы исследования отмечают, что Москва сочетает ценовое преимущество с универсальностью локаций и развитой производственной инфраструктурой. По их оценке, местные стандарты кинопроизводства сопоставимы с американскими даже при работе с ограниченными бюджетами.

Развитие специализированных кинопроизводственных хабов становится мировым трендом, считают эксперты. По их мнению, Москва — глобальный игрок на этом рынке.

Напомним, по итогам 2025 года рост выручки ведущих российских производителей шоу, сериалов и фильмов для телевидения замедлился, а у некоторых студий значительно сократилась чистая прибыль. Эксперты связывали это с общей стагнацией рынка и снижением объема производства нового контента.