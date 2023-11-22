Сэм Альтман вернётся на пост генерального директора OpenAI

OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила, что ранее отправленный в отставку гендиректор компании Сэм Альтман вернётся на свой пост. Об этом говорится в сообщении OpenAI в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы достигли принципиального соглашения о возвращении Сэма Альтмана в OpenAI в качестве генерального директора с новым предварительным составом совета директоров в лице Брэта Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама д'Анджело», — указано в заявлении. В компании добавили, что детали соглашения прорабатываются.

Альтман написал на своей странице в X, что ждёт возвращения в OpenAI и развития партнёрства с Microsoft.

На прошлой неделе OpenAI сообщила в своём блоге, что Альтман отправлен в отставку. Его увольнение объяснили тем, что он не был «достаточно откровенен» в общении с советом директоров.

Позже стало известно, что Альтман перейдёт на работу в Microsoft. Также корпорация пригласила на работу сооснователя OpenAI Грега Брокмана.

Вслед за Альтманом компанию начали покидать другие специалисты. Около 730 из 770 сотрудников OpenAl сообщили своему руководству, что последуют за бывшим гендиректором в Microsoft.