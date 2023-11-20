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18+
20.11.2023 в 17:39

Бывший гендиректор OpenAI перейдёт работать в Microsoft

Пост Сэма Альтмана временно займёт Эммет Шир

Соучредитель и бывший гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI Сэм Альтман перейдёт на работу в Microsoft. Также корпорация пригласила на работу сооснователя OpenAI Грега Брокмана. Об этом на своей странице в X написал глава Microsoft Сатья Наделла.

«Мы рады рассказать о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft. Они возглавят новую группу передовых исследований в области ИИ», — говорится в сообщении.

Совет директоров OpenAI 18 ноября уволил Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор компании Мира Мурати. Увольнение топ-менеджера объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с советом директоров, что не позволит ему продолжать руководить OpenAI.

Вслед за гендиректором компанию начали покидать другие специалисты. В отставку подали трое старших исследователей и сооснователь OpenAI Грег Брокман.

Инвесторы OpenAI — Microsoft и Thrive Capital — потребовали вернуть Альтмана. Microsoft также предложила заменить состав совета директоров, отправившего предпринимателя в отставку.

После переговоров с правлением компании Альтман отказался вновь занять пост гендиректора. После сообщения об этом десятки сотрудников OpenAI подали в отставку, пишет The Information. Издание также сообщает, что новым главой OpenAI станет Эммет Шир. Он займёт этот пост на временной основе.

Microsoft Назначения OpenAI Сэм Альтман
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