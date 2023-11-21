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21.11.2023 в 06:50

Более 700 сотрудников OpenAl готовы последовать за Альтманом в Microsoft

Microsoft пообещала найти места для всех

Около 730 из 770 сотрудников OpenAl сообщили своему руководству, что последуют за бывшим гендиректором Сэмом Альтманом в Microsoft. В коллективном письме они потребовали отставки совета директоров, допустившего увольнение Альтмана, пишет Wired.

В письме сотрудники заявили, что Microsoft обещает трудоустроить каждого, пожелавшего перейти к ней сотрудника OpenAI. Чтобы не допустить перехода, они требуют восстановить в должности Сэма Альтмана, а также Грега Брокмана. Кроме того, просят назначить двух новых независимых членов совета директоров в связи с тем, что сотрудники не могут «работать с людьми, которым не хватает компетентности».

К коллективному письму присоединился и инициатор отставки Альтмана Илья Суцкевер, член нынешнего совета директоров компании. Он сообщил, что раскаивается в своих действиях.

Напомним, совет директоров OpenAI 18 ноября уволил Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор компании Мира Мурати. Увольнение топ-менеджера объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с советом директоров, что не позволит ему продолжать руководить OpenAI.

Альтман перешёл в Microsoft. Он возглавил «новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта». Вслед за гендиректором компанию начали покидать другие специалисты. В отставку подали трое старших исследователей и сооснователь OpenAI Грег Брокман.

OpenAl
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