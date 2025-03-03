Self-service: реализация рекламных кампаний сервиса путешествий «Туту» с помощью RTBSape

Сервис путешествий «Туту» искал прозрачную и экономически эффективную рекламную платформу для оптимизации своих затрат и повышения качества трафика. В результате анализа ведущих DЅР на рынке компания выделила несколько лучших вариантов, в том числе RTBSape. «Туту» добился качественных результатов, а также роста наведенного знания на 13%. «Туту» рассказал Sostav о своем опыте использования self-service.

Задачи

Команда понимала, что для повышения эффективности важно не только снизить стоимость, но и улучшить качество трафика. В условиях обширного выбора программатик-платформ команда клиента «Туту» стремилась выбрать наиболее технологичное, эффективное и удобное решение. Для достижения поставленных целей в области диджитал-кампаний были сформулированы несколько амбициозных задач:

Во-первых, планировалось повысить уровень экспертизы сотрудников в работе с программатическими платформами, что позволит в дальнейшем уверено управлять рекламными кампаниями.

Во-вторых, команда стремилась сократить время, необходимое для запуска и внесения корректировок в кампании, что способствовало более оперативному реагированию на изменения в рыночной среде. Диджитал команда клиента выбирала из нескольких ведущих DSP площадок, так как важной задачей являлось достижение прозрачности данных по конверсиям и стоимости привлечения клиентов (CPA).



Артем Аманов, руководитель медиа «Туту»: Мы поставили перед собой задачу создать полностью прозрачный инструмент, основанный на прозрачных данных, которые оценивались аналитиками и командой исследований (в качестве дополнительного инструмента аудита).

Метрики и цели проекта

Основные метрики, на которые команда сосредоточила внимание, включали уровень конверсии и узнаваемость бренда. Основной целью было увеличение процента конверсий и улучшение качества трафика, что, безусловно, оказало положительное влияние на общие результаты рекламных кампаний.

Артем Аманов, руководитель медиа «Туту»: Ключевыми уровнями метрик мы выбрали: Первый уровень — оценка аплифтов по конверсиям в поиске и покупке.

Второй уровень — оценка вклада в знание, которая также потенциально характеризует качество трафика.

Результаты исследования

В результате работы с программатик-платформой RTBSape, компания «Туту» достигла значительных успехов, особенно в области баннерной рекламы. В частности, были зафиксированы следующие результаты:

снижение стоимости клика (CPC) на 20%;

снижение стоимости показов (CPM) на 14,7%;

увеличение кликабельности (CTR) на 5,3%;

увеличение конверсионного рейта при поиске железнодорожных билетов на 33,7%.

Артем Аманов, руководитель медиа сервиса путешествий «Туту»: По итогам анализа мы получили данные, на основании которых выбрали нескольких поставщиков, включая RTBSape и полученный инструмент планируется использовать для повышения экспертизы внутри команды, поскольку управление теперь полностью инхаус (внутри команды).

Клиент провел тщательное сравнение нескольких ведущих DSP, что позволило выявить дополнительные достижения. Результаты исследования показали, что наведенное знание удалось увеличить на 13%, что является хорошим показателем среди всех оцененных платформ и представляет собой статистически значимый результат. Реклама RTBSape в форматах баннеров и OLV оказала влияние на респондентов из групп «пользовались за год» и «намерение воспользоваться», демонстрируя прирост в 9% и заняв уверенно второе место в выборке RTBSape. Остальные показатели получили небольшой рост, не выделяющийся среди результатов кампаний на других платформах, участвовавших в исследовании.

Точки роста

Команда выделила несколько направлений для дальнейшего роста, включая оптимизацию в мобильных приложениях и другие форматы размещения рекламы. Задачи на будущее будут сосредоточены на более глубоком анализе пользовательских данных и индивидуализации рекламного контента. RTBSape же для себя видит множество возможностей для роста и оптимизации, особенно в контексте текстово-графических баннеров и рекламы в мобильных приложениях (in-app). В перспективе эти виды рекламы будут продолжать развиваться, адаптируясь к быстро меняющимся требованиям рынка. Инвестирование в инновации, технологии и профессиональный рост команды — это путь к тому, чтобы оставаться впереди в конкурентной среде и эффективно использовать новые возможности для роста.

Оптимизационные меры

Команда «Туту» применяла ряд оптимизационных мер для улучшения качества трафика. Во-первых, исключив неэффективные источники SSP, домены и браузеры, основываясь на исторических данных платформы, включая WL/BL списки. Во-вторых, было проведено таргетирование на определенный размер плеера, что способствовало улучшению показателей VTR (View Through Rate) и CTR (Click Through Rate). Кроме того, использование формата fullscreen способствовало максимальному вовлечению пользователей и повышению взаимодействия с рекламой. Также рекламные кампании включали размещение инстрим-рекламы без принудительных вставок, что было подтверждено отчетом АРИР о предпочтениях 78% пользователей. Заключив сделку с партнером-поставщиком трафика, команда внедрила функционал, который ограничивает размеры плеера в соответствии с техническими стандартами клиента.

В результате этих усилий рекламные кампании, запущенные на платформе RTBSape, продемонстрировали значительное улучшение ключевых показателей.

Владислав Полбенников, programmatic lead сервиса путешествий «Туту»: Внедрение self-service подхода в управлении рекламными кампаниями позволило нам мгновенно получать доступ к данным и существенно ускорило процесс тестирования и проверки гипотез. Мы стали контролировать трафик не только на уровне SSP и доменов, но и детально исследовать каждую рекламную позицию на сайтах партнеров на уровне placement_id, чтобы выкупать качественный и видимый инвентарь. Отдельно стоит отметить возможность контролировать размещение в рамках инвентаря полноэкранных форматов и форматов с большой долей экрана пользователя. Кроме того, мы смогли самостоятельно работать с поставщиками DMP, то есть в режиме реального времени тестировать новые сегменты и отслеживать эффективность по каждому из них. Таким образом, self-service подход значительно повышает гибкость, оперативность и качество управления рекламой, а также улучшает возможность нацеливания на потенциальных клиентов.

Дальнейшие шаги и выводы

В результате комплексного подхода к оптимизации рекламных кампаний с использованием RTBSape, сервис путешествий «Туту» смог не только снизить затраты на рекламу, но и повысить свою эффективность. В будущем команда планирует продолжить анализ и оптимизацию рекламных инициатив, с упором на кастомизированные решения, которые будут учитывать меняющиеся потребности бизнеса и клиентов. Успех партнерства с RTBSape укрепил позиции компании, что показывает важность стратегического подхода к выбору DSP-платформы.