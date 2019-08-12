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12.08.2019 в 14:30

Женщина или шкура: сексистская реклама презервативов VIZIT возмутила пользователей

Спор о том, как правильно называть девушек, растянулся на 2000 комментариев

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vk.com

8 августа в группе бренда VIZIT во «ВКонтакте» появился пост с рекламой презервативов, в котором девушки и женщины называются «шкурами». Подпись под ироничной картинкой со змеей гласит: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Рекламная кампания вызвала массу недовольств как среди активистов, так и среди обычных пользователей, о чем они высказались в комментариях к посту, а также в своих аккаунтах в социальных сетях.

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Под постом с разбором рекламной кампании в Facebook на личной странице журналистки и авторки телеграм-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой спор приобрел неожиданный поворот, и комментаторы начали обсуждать значение слова «шкура» и границы его применимости с филологической точки зрения.

А вот активистка Ника Водвуд решила перевести шутку в политический контекст — желтая змея, изображенная на картинке, также является символом либертарианского движения.

Спустя три дня после публикации поста компания извинилась в комментариях перед пользователями, которых их слоган задел: «здесь нет задачи оскорбить девушек, он про редкий секс», — написали представители бренда. Однако аудиторию попытка VIZIT оправдаться возмутила еще больше, и поток негативных комментариев продолжился.

Это не первый раз, когда бренд привлекает внимание общественности своими скандальными рекламными кампаниями, ранее пользователей уже возмутил пост компании про «прелюдию с Жопеном».

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Светлана Макагон
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