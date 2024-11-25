«СберСпасибо» представил вторую коллаборацию в проекте «Беспредел»

«СберСпасибо» запускает вторую коллаборацию в проекте «Беспредел», в рамках которого компания планирует презентовать эксклюзивные коллекции и организовывать мероприятия.

Соавтором второй коллекции стал художник Евгений Чес. В линейку вошли носки, футболки, худи и блокнот с эксклюзивными принтами.

При создании коллекции художник вдохновлялся азиатской культурой, сделав акцент на типографике. Так, написание слова «беспредел» получилось приближенным к начертанию иероглифов.

Евгений Чес также придумал запоминающегося персонажа — «бунтарского заяца-художника», который держит в руках баллончик с краской. Его можно увидеть в разных образах на футболках и на добавленных в блокнот эскизах Евгения, которые он создавал в процессе разработки коллекции.

Приобрести вещи из коллаборации можно только за бонусы «Спасибо» на сайте проекта «Беспредел».

В сентябре программа лояльности «СберСпасибо» представила проект — креативное пространство для самовыражения. Регулярно компания будет презентовать новую эксклюзивную коллекцию мерча. Дропы будут созданы совместно с известными инфлюенсерами, дизайнерами, художниками и в коллаборации с брендами.