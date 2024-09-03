«СберМобайл» провел редизайн бренда

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» обновил визуальный образ своего бренда. Новый визуальный язык упростит взаимодействие с клиентами, рассказали Sostav в компании.

Так, компания отказалась от неоновых цветов в пользу сочетания желтого и оранжевого, сделав акцент на простых образах. Такой подход позволит отличить сообщения «СберМобайла» от множества рекламных объявлений, уверены в компании. Кроме того, новый визуальный стиль должен привлекать новую целевую аудиторию.

Новый стиль уже представлен в первой рекламной кампании 360°. «Основное сообщение флайта: предоставлять реальную выгоду, делать сервис удобным и безопасным — это нормально», — рассказали в компании. Кроме того, визуальный образ уже обновился на сайте оператора.

Дизайн разработан внутри команды «СберМобайла». «Фирменный стиль подчеркивает основные ценности бренда и делает взаимодействие с сервисом более удобным для клиентов», — добавили там.

Ранее масштабный ребрендинг провел Mail. Изменения стали ответом на следующий этап развития и запросы молодой аудитории.