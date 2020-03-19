Агентство «СберМаркетинг» займётся медиабаингом для Okko

Агентство «СберМаркетинг» стало победителем тендера на медиабаинг ключевых рекламных инструментов Okko, рассказали Sostav в пресс-службе видеосервиса. Агентство займется тактическим планированием и закупкой на всех видах рекламных носителей в 2020 году.

Наталия Глаголева, директор по маркетингу Okko: Мы рады, что медиабаингом Okko займётся именно агентство «СберМаркетинг». Мы с энтузиазмом смотрим на партнёрство и верим, что коллеги обеспечат эффективную работу по продвижению каждого из продуктов нашего сервиса: онлайн-кинотеатр Okko, платформы Okko Спорт и Okko Театр.

Станислав Андреев, генеральный директор «СберМаркетинга»: Команда «СберМаркетинга» рассчитывает на эффективное взаимодействие и высокий рост бизнес-показателей каждого из продуктов сервиса Okko. Являясь частью экосистемы СБЕР, мы создали уникальную на рынке бизнес-модель и имеем различные эклюзивные возможности, которые станут для нас существенными драйверами в достижении поставленных целей нашим клиентом.

«СберМаркетинг» — коммуникационная группа, входящая в экосистему «СБЕР». В «СберМаркетинге» создано агентство полного цикла, креативный продакшн, медиаселлер, отвечающий за продажу рекламного инвентаря банка и экосистемы, а также подразделение цифровых продуктов. Среди клиентов «СберМаркетинга» — ПАО Сбербанк, «ДомКлик», «Сбербанк Лизинг», «Работа.ру», «Яндекс.Деньги», «СБЕР Решения», «СберСтрахование», «Школа 21», «Деловая среда», «СберМаркет» и другие.