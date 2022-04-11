«СберМаркетинг» займётся медийным продвижением «Аэрофлота» в диджитале

«СберМаркетинг» стал победителем закупочной процедуры «Аэрофлота» и получил возможность заниматься рекламным обслуживанием компании. Агентство будет отвечать за медийное продвижение авиаперевозчика в ряде диджитал-каналов в 2022 году. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «СберМаркетинга».
По итогам тендера «СберМаркетинг» предложил лучшие условия сотрудничества, говорится в сообщении.
«СберМаркетинг» основан в 2019 году с целью развития возможностей экосистемы «Сбера» в области маркетинговых коммуникаций и технологий.
С 2020 года «СберМаркетинг» является членом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и IAB Russia. Входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы «Сбера».
Антон Мягков, директор по маркетингу «Аэрофлот»:
Мы рады, что нашим партнёром стало одно из крупнейших в стране независимых агентств — на 100% российская компания с высокими стандартами устойчивости бизнеса. По мере коммерческой необходимости, мы будем использовать соответствующие объёмы и инструменты медийного продвижения в диджитал-каналах.
Станислав Андреев, генеральный директор «СберМаркетинг»:
«Аэрофлот» — сильный бренд. Для «СберМаркетинга» это стратегическое сотрудничество. Наша команда обладает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой в области продвижения национальных брендов, а также самыми современными рекламными технологиями, позволяющими предложить высокое качество обслуживания клиенту такого уровня.