«СберМаркетинг» займётся медийным продвижением «Аэрофлота» в диджитале

«СберМаркетинг» стал победителем закупочной процедуры «Аэрофлота» и получил возможность заниматься рекламным обслуживанием компании. Агентство будет отвечать за медийное продвижение авиаперевозчика в ряде диджитал-каналов в 2022 году. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «СберМаркетинга».

По итогам тендера «СберМаркетинг» предложил лучшие условия сотрудничества, говорится в сообщении.

«СберМаркетинг» основан в 2019 году с целью развития возможностей экосистемы «Сбера» в области маркетинговых коммуникаций и технологий.

С 2020 года «СберМаркетинг» является членом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и IAB Russia. Входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы «Сбера».

Антон Мягков, директор по маркетингу «Аэрофлот»: Мы рады, что нашим партнёром стало одно из крупнейших в стране независимых агентств — на 100% российская компания с высокими стандартами устойчивости бизнеса. По мере коммерческой необходимости, мы будем использовать соответствующие объёмы и инструменты медийного продвижения в диджитал-каналах.