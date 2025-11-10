«Сберлогистика» намерена сдать в аренду помещения в 14 ТЦ «Мега»

Логистическая компания «Сберлогистика», которой владеет «Сбер», ищет субарендатора на складские площади в 14 торговых центрах «Мега». Речь идет примерно о 400 тыс. кв. м, которые ранее занимала сеть магазинов IKEA. Об этом пишут «Ведомости».

Шведская компания Ingka Centres, которой принадлежит бренд IKEA, в сентябре 2023 года продала «Газпромбанку» торговые центры «Мега». Это активы в 11 российских регионах общей площадью 2,3 млн кв. м. Аналитики оценивали сделку в 190 млрд руб. Право Ingka Centres на обратный выкуп ТЦ «Мега» истекло в сентябре этого года.

«Сберлогистика» арендовала бывшие площади IKEA в торговых центрах «Мега» в апреле 2024 года и переоборудовала их под склады. Под управлением структуры «Сбера» находилось около 2,3−2,7 млн кв. м помещений в логистических парках, к концу прошлого года компания отказалась от 1 млн кв. м.

Теперь под оптимизацию попали объекты в «Мегах». По словам экспертов, «Сберлогистика» сменила приоритеты, также на решение повлияли высокие затраты на помещения, которые могут достигать 5,8 млрд руб.

Участники рынка уверены, что с поиском субарендатора у «Сберлогистики» проблем не будет, т. к. эти объекты имеют уникальное расположение.