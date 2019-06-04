Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ru

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% компании по поиску вакансий и подбору персонала Rabota.ru. Теперь интернет-портал вошел в экосистему банка, сообщили в финансовой организации.

Экосистема Сбербанка объединяет свыше 25 компаний, предоставляющих сервисы и услуги по направлениям: электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии, коммуникации, идентификация, лайфстайл, сервисы для оптимизации бизнес-процессов, недвижимость и другие. Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала являются одним из стратегических элементов экосистемы банка.

Сбербанк уже начал совершенствовать продуктовую и технологическую платформу, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.

Напомним, о покупке сервиса банк сообщал в начале апреля этого года. Тогда же стало известно, что развитием платформы займётся Олег Голубцов, главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка.