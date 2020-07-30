Сбербанк переведет на удаленную работу треть сотрудников

Сбербанк переведет до 30% своих сотрудников на удаленный режим на постоянной основе независимо от эпидемиологической ситуации, в офисах останется около 70% работников, сообщает ТАСС.

В организации отмечают, что в данный момент в офисах компании также работают до 70% численности сотрудников, в отделениях банка трудятся 100% служащих. Все сотрудники, выходящие на очную работу, регулярно снабжаются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции и проходят бесплатное тестирование на COVID-19.

Пресс-служба Сбербанка: С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации.

Ранее Google сообщила, что оставит на дистанционном режиме работы около 200 тыс. человек до июля 2021 года. По мнению экспертов, многие корпорации будут сохранять такой режим работы ближайший год. Также компания Apple показала в видеоролике как ее сотрудники работают удаленно.