«Сбербанк Капитал» готов выделить 40 млн рублей на проведение рекламной кампании

«Сбербанк Капитал» объявил тендер на создание рекламной кампании, это следует из документации, размещенной на госзакупках.

Заявки на участие в тендере можно подавать с 24 октября по 5 ноября, рассмотрение состоится 6 ноября, а окончательное подведение итогов — 8 ноября. Техническое задание на оказание услуг по проведению рекламной кампании участники могут получить, направив запрос на электронную почту контактного лица заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» является дочерней организацией ПАО Сбербанк. Общество реализует проекты в области жилой и коммерческой недвижимости, топливно-энергетической промышленности, угольной промышленности, автомобильной промышленности, развития транспортной системы России.

Ранее стало известно, что Сбербанк готов заплатить организаторам бизнес-конференций 74,6 млн рублей.