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24.10.2019 в 11:40

«Сбербанк Капитал» готов выделить 40 млн рублей на проведение рекламной кампании

Подведение итогов пройдет в начале ноября

Синтез Ока

«Сбербанк Капитал» объявил тендер на создание рекламной кампании, это следует из документации, размещенной на госзакупках.

Заявки на участие в тендере можно подавать с 24 октября по 5 ноября, рассмотрение состоится 6 ноября, а окончательное подведение итогов — 8 ноября. Техническое задание на оказание услуг по проведению рекламной кампании участники могут получить, направив запрос на электронную почту контактного лица заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» является дочерней организацией ПАО Сбербанк. Общество реализует проекты в области жилой и коммерческой недвижимости, топливно-энергетической промышленности, угольной промышленности, автомобильной промышленности, развития транспортной системы России.

Ранее стало известно, что Сбербанк готов заплатить организаторам бизнес-конференций 74,6 млн рублей.

Тендеры Сбербанк Капитал
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