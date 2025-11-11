«Сбер» запустил приложение «ГигаЧата» для iOS

«Сбер» сообщил о запуске приложения нейросети «ГигаЧат» для владельцев iOS-устройств. Оно доступно в магазине приложений App Store под названием G8AI.

В банке рекомендуют скачать приложение «как можно быстрее», пока Apple его не удалила.

Сервис также доступен на Android, в веб-версии и мессенджерах. В компании отметили, что история общения синхронизируется между устройствами, что позволяет пользователям продолжать работу с ИИ без потери контекста.

«ГигаЧат» представляет собой многофункциональную нейросеть, способную искать и анализировать информацию, переводить тексты, генерировать контент — от изображений и видео до музыки.

В апреле «Сбер» открыл доступ к нейросети «ГигаЧат» 2.0 для всех пользователей.