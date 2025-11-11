Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2025 в 15:20

«Сбер» запустил приложение «ГигаЧата» для iOS

Оно позволяет использовать нейросеть на устройствах Apple

«Сбер» сообщил о запуске приложения нейросети «ГигаЧат» для владельцев iOS-устройств. Оно доступно в магазине приложений App Store под названием G8AI.

В банке рекомендуют скачать приложение «как можно быстрее», пока Apple его не удалила.

Сервис также доступен на Android, в веб-версии и мессенджерах. В компании отметили, что история общения синхронизируется между устройствами, что позволяет пользователям продолжать работу с ИИ без потери контекста.

«ГигаЧат» представляет собой многофункциональную нейросеть, способную искать и анализировать информацию, переводить тексты, генерировать контент — от изображений и видео до музыки.

В апреле «Сбер» открыл доступ к нейросети «ГигаЧат» 2.0 для всех пользователей.

Apple iOS Сбер GigaChat
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.