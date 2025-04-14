Сбербанк открыл доступ к нейросети GigaChat 2.0 для всех пользователей

GigaChat 2.0 от Сбербанка стал доступен всем пользователям в базовой и расширенной версиях. Среди площадок, где появился нейросетевой помощник, — сайт GigaChat, Telegram-бот и мессенджер MAX от VK. Кроме того, под управление большой языковой модели перевели колонки Sber. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Разработчики GigaChat отметили, что благодаря новому подходу к обучению в версии 2.0 значительно улучшены все основные навыки модели. Теперь искусственный интеллект способен распознавать голосовые аудиофайлы, проводить более глубокий анализ запросов, обрабатывать большие объемы текста и работать с изображениями.

Все функции объединены в одном продукте, доступном на разных устройствах, что избавляет пользователей от необходимости переключаться между несколькими сервисами, добавили в компании.

В модельный ряд вошли две версии нейросети: GigaChat 2 Pro для повседневных задач и GigaChat 2 Max для решения более сложных и профессиональных запросов.

Бот поддерживает одновременную работу с несколькими файлами в одном чате. В него можно загрузить документы объемом до 200 страниц формата А4. GigaChat 2.0 также способен в реальном времени обращаться к актуальным данным из интернета, анализировать запросы и выдавать краткие ответы с прикрепленными ссылками на источники для дополнительной информации. Модель умеет распознавать изображения, например квитанции ЖКХ, и пояснять, за что и в каком объеме произведены начисления.

Кроме того, GigaChat 2.0 научился напрямую работать с голосовыми сообщениями и аудиофайлами, без предварительного преобразования звука в текст. Это позволяет точнее выделять ключевую информацию и отвечать на вопросы по содержанию записи. Пользователь может, например, попросить: «Проанализируй аудиозапись и скажи, что могло не понравиться коллеге» или «Выпиши список лекарств и рекомендации врача из голосового сообщения».

Бот также предлагает функции для музыкантов: он может создавать песни и музыкальные треки по текстовому описанию. Пользователь может выбрать существующий жанр или сформулировать запрос на смешение стилей, например: «Создай трек в стиле современной молодежной поп-музыки с пульсирующим басом, яркими синтезаторами и плотным битом».

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных россиян (62%) из тех, кто прибегает к помощи нейросетей и ИИ для создания резюме и сопроводительных писем, назвали самыми популярными инструментами для этих целей ChatGPT, GigaChat и Writesonic.