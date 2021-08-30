«Сбер» заплатит 243 млн рублей за организацию бизнес-конференций

«Сбер» опубликовал тендер на услуги по организации и проведению бизнес-конференций. Максимальная сумма контракта составила 243 млн руб. с НДС. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Прием заявок закончится 3 сентября в 18:00. Итоги тендера подведут 30 сентября — победитель будет выбран только один. Поучаствовать в конкурсе смогут организации, прошедшие квалификационный отбор.

Победитель тендера будет организовывать бизнес-мероприятия для клиентов «Сбера» и профессионального сообщества в 2021−2022 годах, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

В середине августа «Ростелеком» также объявил ивент-тендер. Подрядчик должен будет предоставить услуги по организации партнерских мероприятий сегмента по работе с операторами связи. Начальная цена договора составила 80 млн руб.