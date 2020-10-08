«Сбер» начал продавать рекламу на ЖК-панелях в отделениях банка

«СберМаркетинг» (входит в «Сбер») начал продавать рекламу в отделениях Сбербанка, рассказали Sostav в компании. Объявления будут размещаться на ЖК-панелях в зоне ожидания, которые ранее использовались только для информирования о собственных продуктах банка.

Всего «Сбер» предоставит рекламодателям 7,2 тыс. ЖК-экранов в более чем 5,7 тыс. отделениях банка по всей стране. По подсчетам компании, увидит такую цифровую рекламу порядка 2,6 млн. человек.

Бизнес сможет выбрать подходящую ему аудиторию с точностью до микрорайона и улицы. Также показ можно настроить, например, только в ипотечных центрах или офисах для премиальных клиентов.

«Запуск продаж рекламы на ЖК-панелях <…> предоставляет новый канал коммуникации, который по степени проникновения в регионах может конкурировать с телевизионной рекламой», — считает генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев.

Ранее «Сбер» открыл свой первый обновленный офис в Москве. В новом пространстве можно будет протестировать устройства, выпить кофе и снять наличные с помощью улыбки.