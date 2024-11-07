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07.11.2024 в 11:20

Сбербанк оценил в 1 трлн рублей ущерб экономике России от кибератак

В первом полугодии количество DDoS-атак на российские организации было на 16% больше, чем за весь 2023 год

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ущерб российской экономики от кибератак, произошедших в 2023-м и 2024 году, может достичь 1 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперт указал на рост числа инцидентов, связанных с утечкой данных и хищением денег у граждан. Согласно прогнозам «Сбера», в 2024 году сумма украденных у россиян средств составит порядка 250 млн руб.

В первом полугодии 2024 года количество DDoS-атак на российские организации увеличилось до 355 тыс., что на 16% превышает показатель за весь 2023 год. Чтобы противостоять угрозам, правительство намерено увеличить объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: к 2030 году его планируется довести до 725,6 Тбит/с.

Ранее сообщалось, что Станислав Кузнецов также обратил внимание на то, что сейчас в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк слитых в сеть персональных данных россиян. Это личные данные почти 90% взрослого населения России.

Сбербанк Сбер
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