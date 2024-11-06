«Сбер»: личные данные почти 90% взрослого населения России есть в открытом доступе

Около 3,5 млрд строк слитых в сеть персональных данных россиян находятся в открытом доступе. Это личные данные почти всего взрослого населения России, заявил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что ситуация с защитой личных данных «выглядит плачевной». По его оценкам, примерно 90% граждан столкнулись с тем, что их персональные данные утекли в открытый доступ.

Кроме того, Станислав Кузнецов уточнил, что по итогам 2023-го и первого полугодия 2024 года утечки происходят не из банков. На долю кредитных организаций приходится около 2% всех случаев. Основными источниками утечек стали онлайн-магазины и медицинские учреждения.

Ранее аналитики InfoWatch подсчитали, что за первые шесть месяцев 2024 года количество утечек данных из российских интернет-магазинов выросло на 158% год к году, до 80 инцидентов.