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01.09.2021 в 07:20

«Сбер» может инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group

Ранее ритейлер выделил сервисы доставки в отдельную структуру

«Сбер» планирует инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group, включающий «Vprok.ru Перекресток» и сервисы экспресс-доставки. Однако за актив еще придется побороться с другими претендентами, среди которых может быть и «AliExpress Россия», пишет «Коммерсант».

Ранее X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру. Для ее развития компания намерена привлечь инвесторов на открытом рынке или через стратегическое партнерство. Для возможного IPO в 2022−2023 годах онлайн-бизнес оценивался в $3−4,5 млрд. «Мы еще анализируем сами сценарии развития, и о выборе какого-то конкретного, а тем более о конкретных вариантах говорить преждевременно», — подчеркнул представитель X5.

По сообщению источников издания,"Сбер" рассматривает возможность инвестиций в этот бизнес. В этом может быть заинтересован первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006−2011 годах работал CEO X5. По словам одного из собеседников, интерес к онлайн-бизнесу X5 проявляет и «AliExpress Россия».

По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в онлайн-канале. «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что X5 может продать потенциальным партнерам до 50% онлайн-бизнеса. При этом X5 привнесет в партнерство закупочную силу, клиентскую базу, понимание потребительского спроса и широкую сеть магазинов, которые могут служить в качестве пунктов сбора заказов, например, для «Сбера».

Сбер X5 Group
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