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16.06.2021 в 13:00

«Сбер» купит «Телеспорт», чтобы транслировать матчи в Okko

Компания получит права на показ спортивных событий и распределит их между своим сервисом и федеральными каналами

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«Сбер» предварительно договорился о покупке «Телеспорта». Компания владеет правами на спортивные трансляции и занимается спортивным маркетингом. После сделки сервис Okko (входит в экосистему «Сбера») получит права на показ матчей, при этом Петр Макаренко останется генеральным директором «Телеспорта», сообщила Sostav пресс-служба «Сбера».

По словам Андрея Карташяна, вице-президента по корпоративному развитию «Сбера», трансляции спортивных событий привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков. Тематический контент «расширит предложение различных типов комбинированных подписок», добавил Карташян.

Однако Okko не будет единственным сервисом, который будет транслировать спортивные события. «Сбер» планирует также договариваться с федеральными телеканалами о показах.

В рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно транслировать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны читателям электронных СМИ из экосистемы «Сбера»: «Чемпионат», Lenta.ru, газета.ru, Rambler и других.

Петр Макаренко, генеральный директор «Телеспорта»:

Я очень рад, что «Телеспорт», являясь эксклюзивным владельцем прав на трансляцию многих значимых российских и мировых спортивных событий на территории РФ, станет частью команды «Сбера» и подарит новые возможности для развития развлекательным активам экосистемы.

Переговоры о приобретении «Телеспорта» велись еще в конце 2020 года, а в январе 2021 информация появилась в СМИ. Источники также упоминали, что покупку доли в компании рассматривал холдинг «Газпром медиа».

Телеспорт okko Сбер
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