Samsung убрала «Z» из названий смартфонов в некоторых странах Европы

Компания Samsung убрала из названия моделей своих складных смартфонов маркировку «Z» в некоторых европейских странах. На это обратили внимание иностранные издания.

По их данным, за последние несколько дней Samsung переименовала телефоны на официальном сайте компании в Литве, Латвии и Эстонии. Так, смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 теперь называются Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

Журналисты издания Android Headlines предполагают, что в ближайшее время компания поменяет название устройств во всех Европейских странах. В Samsung пока не прокомментировали ситуацию.

Удаление буквы «Z» связано с ситуацией на Украине — за последний месяц она стала прочно ассоциироваться с символом Вооружённых сил России, пишет интернет-портал NotebookCheck. Примечательно, что на украинском сайте Samsung названия смартфонов пока остаются прежними.

Samsung запустила Galaxy Z Flip в 2020 году в качестве первого устройства под брендом «Z». Теперь он представляет линейку складных устройств компании.

По данным Adweek, украинские креативщики призывают бренды убрать букву «Z» из своих логотипов, называя её новой «свастикой». Они запустили кампанию «Stop Z», в которой просят рекламодателей переосмыслить брендинг.