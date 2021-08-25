Samsung неудачно пошутил над Стивом Джобсом

Samsung в очередной раз пошутил над своим главным конкурентом — компанией Apple. В описании своего приложения iTest компания сделала отсылку к Стиву Джобсу, чем разгневал пользователей, сообщает портал Gizchina.

В приложении для тестирования оболочки One UI на iPhone (iTest) компания оставила недвусмысленный намек на одного из основателей Apple Стива Джобса. В описании говорилось, что все устройства корейской компании уникальны и «ни один владелец водолазки не должен диктовать, как будет выглядеть ваш телефон». Джобс практически всегда носил черную водолазку с джинсами — такая форма одежды стала его визитной карточкой.

Пользователи сети негативно отнеслись к такому троллингу: «Высмеивать покойного человека из-за того, что он является основателем компании-конкурента, низко». Некоторые призвали к бойкоту продукции Samsung. Компания ситуацию не прокомментировала.

Samsung часто сравнивает свою продукцию с гаджетами Apple в рекламе. В 2018 году компания высмеивала низкую скорость продуктов Apple. В 2020 году после презентации американской корпорации Samsung пошутил над запоздалым введением 5G на гаджетах конкурента. Весной этого года Samsung сравнила свой флагманский смартфон с iPhone 12 Pro Max и агитировала пользователей отказаться от «яблочных» гаджетов: «Переход на новый смартфон не должен быть даунгрейдом».