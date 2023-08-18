Samsung работает над складным планшетом

Samsung работает над созданием складного планшета, который будет отличаться от линейки складных смартфонов Galaxy Z Fold, сообщает The Indepentend со ссылкой на руководство компании.

Собеседник также сказал изданию, что готовит «базовую технологию» для складных планшетов и ноутбуков и запустит их, когда они «будут готовы предоставить потребителям значимые инновации».

«Он (складной планшет) по-прежнему должен быть тонким и лёгким, чтобы его можно было носить с собой. Но он должен быть прочным, чтобы его можно было использовать без опасений», — добавил он.

По словам источника, люди используют книги и блокноты, которые закрываются, что делает предметы более компактными и сохраняет их содержимое, поэтому и у пользователей есть потребность в подобных устройствах.

«То, что было применено к смартфону, затем распространится и на планшеты и ноутбуки. Для этого мы в Samsung вкладываем много ресурсов», — отметил он.

В конце июля Samsung представил новую серию складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Дисплей Z Fold — 7,6-дюймов яркостью до 1 тыс. 750 нит и частотой обновления до 120 Гц.

У Galaxy Z Flip 5 сильно поменялся дизайн. Внешний дисплей занимает почти всю площадь «крышки», размер увеличился в 3,78 раза. Благодаря искусственному интеллекту, внедрённому в задние камеры, пользователь сможет делать более чёткие видео и фотографии.