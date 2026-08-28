«Самолет» сократил расходы на рекламу

Российский девелопер «Самолет» представил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за шесть месяцев 2026 года. Расходы застройщика на рекламу составили 2,4 млрд руб., в аналогичном периоде 2025 года показатель был равен 4,3 млрд руб.

Выручка компании достигла 117,5 млрд руб., валовая прибыль — 41,4 млрд руб., валовая рентабельность — 35%, операционная рентабельность — 25%. EBITDA составила 31,3 млрд руб., скорректированная EBITDA — 41,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 2 процентных пункта (п. п.), до 36%.

Убыток «Самолета» достиг 22,3 млрд руб., годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 1,8 млрд руб. Корпоративный долг снизился на 7,2 млрд руб., до 112,7 млрд руб., чистый корпоративный долг — на 9,4 млрд руб., до 102,8 млрд руб.

Численность сотрудников составила 5,8 тыс. человек. По данным на 31 декабря 2025 года, показатель был равен 6,1 тыс. человек.

В январе «Самолет» направил письмо правительству с просьбой предоставить льготный кредит в 50 млрд руб. Кабмин проанализировал отчетность и результаты деятельности застройщика, подтвердил стабильность и устойчивость бизнес-модели компании и пришел к выводу, что в прямой субсидии девелопер не нуждается.

С начала года три рекламных агентства подали к структуре «Самолета» иски о взыскании более 1 млрд руб.