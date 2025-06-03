88% российских интернет-пользователей выражают неприязнь к самокатчикам

Согласно результатам исследования агентства Sidorin Lab, проведенного на основе анализа более 56 тыс. сообщений российских интернет-пользователей, 88% авторов испытывают ненависть к самокатчикам, а 10% признались, что сами используют электросамокаты. Результаты опроса публикует «Коммерсантъ».

Исследование было проведено в мае 2025 года. Его авторы проанализировали 56 230 пользовательских сообщений в Telegram, «ВКонтакте» и Pikabu. В этом году увеличилась активность обсуждений темы пользы и вреда электросамокатов в интернете — количество сообщений выросло на 28% по сравнению с маем 2024 года.

В 32% сообщений с негативной оценкой содержатся призывы к запрету электросамокатов, доля подобных высказываний выросла с 20% в 2024 году до 32% в текущем периоде. В 24% публикаций пользователи указывают на случаи дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, а в 21% — на проблемы, связанные с управлением транспортом несовершеннолетними. Кроме того, в 10% сообщений выражается недовольство фактом езды двух человек на одном электросамокате.

При этом доля позитивных публикаций о электросамокатах также увеличилась — с 8% в мае 2024 года до 10% в мае 2025 года. Среди сторонников средств индивидуальной мобильности 32% выделяют быстроту передвижения как главное преимущество, а 30% — удобство и комфорт использования.

Согласно данным Ассоциации операторов микромобильности, по итогам 2024 года в России насчитывалось более 413 тыс. электросамокатов, что на 37% превышает показатель 2023 года. При этом количество совершенных поездок составило 271,8 млн — на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.