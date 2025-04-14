Безумное аниме весны — только на 2х2 в озвучке Дарьи Блохиной

14 апреля в 22:05 на 2×2 стартует аниме-сериал с названием, которое будто родилось в жарком сне сценариста и локализатора: «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан». Звучит безумно? Да. Поэтому телеканал 2×2 взял его себе.

В центре сюжета — диктор, чья сверхспособность не в том, чтобы озвучивать документалки про выдру, а в том, чтобы командовать армией. В этом мире кланы — не просто тусовки, а настоящие боевые единицы. И наш герой собирает свой — самый мощный. Чтобы доказать всем, что он способен на большее.

Аниме снято по одноименной серии лайт-новелл, которую начали выпускать в 2020 году. У истории уже есть и манга-версия, и культовое комьюнити. После выхода в 2024 году сериал был тепло встречен зрителями и критиками, а главного героя сразу окрестили мастером «боевого манипулирования».

На 2×2 сериал выходит со специальной адаптацией и озвучкой, в которой приняла участие Дарья Блохина — телеведущая, блогер, сенсей по аниме и просто человек, способный сказать «хора мите горан» с японским акцентом.

Дарья Блохина, телеведущая и блогер: Сюжет на самом деле очень похож на мою жизнь. Я тоже всегда как главный герой Ноэль — через тернии к звездам, когда тебя не признают, и ты только трудом можешь чего-то достичь. И юмор в сериале очень классный, в меня прямо попадает. Моя героиня — девочка-оторва, которая все время пыталась обратить на себя внимание Ноэля, тараторила, язвила, а потом кромсала кого-то — я потратила очень много калорий на сценах боя. Я благодарна режиссеру, что мы старались уходить от японского интонирования — аниме я смотрю исключительно на японском, но здесь нужно было в русскую фонетику вмещать смысловую нагрузку. Надеюсь, справилась.

Премьера: понедельники, 22:05, по две серии подряд.