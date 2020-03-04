Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.03.2020 в 17:00

Самат Галимов и Федор Борщев перешли на работу в сервис доставки продуктов iGooods

Они будут заниматься специальным проектом, целью которого является совершение технического рывка

Бывший СТО «Медузы» Самат Галимов и Федор Борщев из студии Артемия Лебедева перешли на работу в крупнейший сервис доставки продуктов iGooods. Сотрудничество началось 1 марта и продлится ближайшие полгода.

До прихода новых сотрудников должности СТО (Chief technical officer) в компании не существовало. Должности техдиректора и директора по продукту (CPO — Chief product officer) совмещал Андрей Родин. Его команда создала и развивает продукт, которым пользуется порядка 4 тыс. человек ежедневно. В iGooods сейчас работают 28 разработчиков.

За время участия в проекте Самат Галимов и Федор Борщев планируют повысить качество и эффективность технической команды и ускорить разработку продукта. Их главные задачи — настроить эффективный процесс продуктовой разработки, убрать проблемы, которые возникают в быстрорастущих проектах и создать HR-бренд.

Facebook/Crypto Games Conference
Facebook/Федор Борщев

Самат Галиев:

Во-первых, доставкой продуктов от iGooods пользуются тысячи людей каждый день — приятно работать с живым продуктом, с реальными клиентами. Во-вторых, делают сервис очень приятные ребята, которым по-человечески хочется помочь. В iGooods сейчас очень классная команда разработки. Они думают о продукте, о пользе для клиентов больше, чем о всем прочем — это редко увидишь на рынке.

Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods:

Самат имеет очень хорошую репутацию, большой и важный для нас профессиональный опыт. Его драйв поможет достичь высоких показателей в разработке. iGooods — прежде всего IT-компания, поэтому к выбору технических специалистов мы подходим очень серьезно. Сейчас бизнес активно масштабируется, и когда у сервиса будет не 4 тысячи заказов в день, а 40 тысяч, система должна оказаться к этому готова.

Самат Галимов Федор Борщев
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.