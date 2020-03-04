Самат Галимов и Федор Борщев перешли на работу в сервис доставки продуктов iGooods

Бывший СТО «Медузы» Самат Галимов и Федор Борщев из студии Артемия Лебедева перешли на работу в крупнейший сервис доставки продуктов iGooods. Сотрудничество началось 1 марта и продлится ближайшие полгода.

До прихода новых сотрудников должности СТО (Chief technical officer) в компании не существовало. Должности техдиректора и директора по продукту (CPO — Chief product officer) совмещал Андрей Родин. Его команда создала и развивает продукт, которым пользуется порядка 4 тыс. человек ежедневно. В iGooods сейчас работают 28 разработчиков.

За время участия в проекте Самат Галимов и Федор Борщев планируют повысить качество и эффективность технической команды и ускорить разработку продукта. Их главные задачи — настроить эффективный процесс продуктовой разработки, убрать проблемы, которые возникают в быстрорастущих проектах и создать HR-бренд.

Самат Галиев: Во-первых, доставкой продуктов от iGooods пользуются тысячи людей каждый день — приятно работать с живым продуктом, с реальными клиентами. Во-вторых, делают сервис очень приятные ребята, которым по-человечески хочется помочь. В iGooods сейчас очень классная команда разработки. Они думают о продукте, о пользе для клиентов больше, чем о всем прочем — это редко увидишь на рынке.