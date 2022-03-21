«Качающий» контент: как «Салым Петролеум» рассказывает о технике безопасности

Компания «Салым Петролеум Девелопмент» — совместное предприятие, акционерами которого на паритетных началах являются концерн Shell и «Газпром нефть». Чтобы добиться результатов в области ОЗОТОБОС (охраны здоровья, охраны труда, обеспечения безопасности и окружающей среды), компания развивает культуру безопасного производства. Команда агентства Win2Win Communications рассказала Sostav, как при помощи сообщества в социальной сети «ВКонтакте» мотивировали сотрудников компании изучать технику безопасности.

Диалог с сотрудниками

Чтобы обеспечить охрану жизни и здоровья работников Салымской группы месторождений был необходим более тесный диалог с сотрудниками и пространство, где можно делиться полезной информацией в интересной неформальной манере.

Цель — ноль

Команда агентства создала группу «Культура безопасного производства» в социальной сети «ВКонтакте», которая способствует реализации программы «Цель — ноль». Её концепция была сформулирована много лет назад администрацией дорог Швеции и получила международное распространение. Программа направлена на то, чтобы количество происшествий, связанных с причинением ущерба здоровью сотрудников и окружающей среде, было равно нулю.

Николай Андреев, заместитель директора департамента внешних связей «Салым Петролеум Девелопмент»: Культура безопасного производства лежит в основе деятельности «Салым Петролеум»: безопасность сотрудников и создание благоприятных условий для выполнения работ — стратегический приоритет компании. Благодаря развитию программы мы движемся по пути достижения «Цели — ноль»: производства, где каждый возвращается домой целым и невредимым.

Для достижения «Цели — ноль» реализуется комплекс активностей. Группа «Культура безопасного производства» рассказывает о ведущих практиках в сфере охраны труда, используя различные коммуникационные инструменты: постеры, видео и анимацию.

Мишкины советы

Лицом сообщества «Культура безопасного производства» стал придуманный и нарисованный агентством маскот — медведь, который часто появляется в полезных и в то же время забавных комиксах. Прежде всего, он напоминает читателям о правилах техники безопасности, а также даёт важные рабочие и жизненные советы, рассказывает о праздниках и новостях компании. А ещё мишка — настоящий эксперт во всём, что касается нефти, он с удовольствием делится интересными фактами и историями.

Евгений Гарцевич, директор диджитал-направления Win2Win Communications: Для нас было важно, чтобы сообщество стало местом, где сотрудники могут не только вспомнить правила техники безопасности, но и отдохнуть после рабочего дня, узнать что-то интересное. Мы хотели, чтобы у сотрудников не было чувства, будто они вернулись в школу, где их заставляют учить уроки. Наоборот, посты должны быть увлекательными, чтобы хотелось их прочитать, а потом рассказать об этом друзьям и коллегам. Для контент-плана используем комплекс форматов: от инфографики до комиксов, — которые позволяют сделать посты более развлекательными и цепляющими.

В сообществе было опубликовано почти 100 комиксов с медведем. Он успел побывать в самых разных ситуациях и поделиться множеством ценных и часто необычных знаний. Кстати, выбор героя для комиксов не был случайным. Сотрудники «Салым Петролеум Девелопмент» работают в тайге и нередко встречаются с её реальными хозяевами — медведями. Более того, история с маскотом продолжилась в других инициатив компании, например в эфире корпоративного ТВ.

Помимо комиксов с мишкой в сообществе используется ещё множество форматов. Вот некоторые из них.

Результат

Проект был запущен 19 июня 2019 года, а в декабре 2021 году в сообществе насчитывалось порядка 1,3 тыс. подписчиков. Средний охват публикации составляет более 1 тыс. человек.

Евгений Гарцевич, директор диджитал-направления Win2Win Communications: Работая над сообществом, мы не гнались за огромными охватами. Ведь нашей целью было не привлечь массовую аудиторию, а сформировать увлечённое профессиональное сообщество внутри компании. Сегодня группа «Культура безопасного производства» объединяет более тысячи сотрудников «Салым Петролеум» и их подрядных организаций. Что ещё более важно, мы последовательно транслируем ценности компании, помогая формировать культуру безопасности не только на производстве, но и в повседневной жизни сотрудников.