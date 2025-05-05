Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google

Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие маркетплейсы доминируют в поиске по запросам, связанным с покупкой товаров, но по информационным запросам находятся в среднем на гораздо более скромных позициях. Об этом говорится в исследовании, проведенном лабораторией поисковой аналитики «Ашманов и партнеры».

Лаборатория 1,5 года исследовала особенности ранжирования сайтов по информационным запросам в поиске «Яндекса» и Google. Ранее считалось, что у коммерческих сайтов очень мало шансов попасть в первую тройку или десятку информационной выдачи. Тезис оказался не вполне корректным: в топ-10 доля коммерческих сайтов примерно такая же, как в топ-30, или даже выше.

За 10 лет доля коммерческих сайтов с информационными разделами выросла с 55−60% до 85−90%. Похожую динамику для коммерческих сайтов демонстрируют и другие параметры, связанные с наличием информационной составляющей: ответы на вопросы, справочные материалы и др.

Видимость коммерческих сайтов по информационным запросам, связанным с товарами и услугами, составляет до 20% в «Яндексе» и до 30% (или даже выше) в Google. У информационных сайтов по коммерческим запросам доли гораздо ниже, особенно в Google.

Любые коммерческие элементы на информационной странице коммерческого сайта (цены, спецпредложения, кнопка заказа, сведения об оплате или доставке) уменьшают ее шансы на попадание в топ по информационному запросу.

Чтобы конкурировать за попадание в информационную выдачу, контента должно быть много. Нескольких тысяч статей может оказаться мало — объем сайтов информационных конкурентов, включая медиа, исчисляется десятками тысяч страниц.

При ранжировании по информационным запросам для поисковиков важен размер сайта. Но даже те сайты, которые можно отнести к огромным (например, Ozon или «М.Видео»), имеют довольно скромную видимость по сравнению с похожими коммерческими запросами, хотя все коммерческое из своих блогов они тщательно убирают. Исследователи объясняют это тем, что при ранжировании по информационным запросам на «весы» кладется не весь коммерческий сайт целиком, а в первую очередь его информационный раздел (или разделы).

Если в информационный раздел коммерческого сайта не слишком вкладываются, и он сам по себе не становится очень большим, то он может проигрывать конкуренцию небольшим коммерческим сайтам с прокачанными информационными разделами, не говоря уже о целиком информационных сайтах.

Важно, чтобы информационный раздел подавался не как набор случайных статей, а как контентный проект со своими целями и логикой. Позиционирование должно быть независимым от основного, коммерческого проекта. У читателя и поисковика должно складываться впечатление, что цель — не реклама товаров основного сайта, а предоставление информации в той области, в которой компания является экспертом. Нужно относиться к информационному разделу как к отдельному дочернему проекту и развивать его примерно так же, как если бы он был отдельным сайтом, говорят исследователи.

Лаборатория поисковой аналитики дала еще несколько рекомендаций: