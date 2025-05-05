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05.05.2025 в 11:45

Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google

Чтобы высоко ранжироваться в информационной выдаче, нужно много контента

Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие маркетплейсы доминируют в поиске по запросам, связанным с покупкой товаров, но по информационным запросам находятся в среднем на гораздо более скромных позициях. Об этом говорится в исследовании, проведенном лабораторией поисковой аналитики «Ашманов и партнеры».

Лаборатория 1,5 года исследовала особенности ранжирования сайтов по информационным запросам в поиске «Яндекса» и Google. Ранее считалось, что у коммерческих сайтов очень мало шансов попасть в первую тройку или десятку информационной выдачи. Тезис оказался не вполне корректным: в топ-10 доля коммерческих сайтов примерно такая же, как в топ-30, или даже выше.

За 10 лет доля коммерческих сайтов с информационными разделами выросла с 55−60% до 85−90%. Похожую динамику для коммерческих сайтов демонстрируют и другие параметры, связанные с наличием информационной составляющей: ответы на вопросы, справочные материалы и др.

Видимость коммерческих сайтов по информационным запросам, связанным с товарами и услугами, составляет до 20% в «Яндексе» и до 30% (или даже выше) в Google. У информационных сайтов по коммерческим запросам доли гораздо ниже, особенно в Google.

Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google

Любые коммерческие элементы на информационной странице коммерческого сайта (цены, спецпредложения, кнопка заказа, сведения об оплате или доставке) уменьшают ее шансы на попадание в топ по информационному запросу.

Чтобы конкурировать за попадание в информационную выдачу, контента должно быть много. Нескольких тысяч статей может оказаться мало — объем сайтов информационных конкурентов, включая медиа, исчисляется десятками тысяч страниц.

При ранжировании по информационным запросам для поисковиков важен размер сайта. Но даже те сайты, которые можно отнести к огромным (например, Ozon или «М.Видео»), имеют довольно скромную видимость по сравнению с похожими коммерческими запросами, хотя все коммерческое из своих блогов они тщательно убирают. Исследователи объясняют это тем, что при ранжировании по информационным запросам на «весы» кладется не весь коммерческий сайт целиком, а в первую очередь его информационный раздел (или разделы).

Если в информационный раздел коммерческого сайта не слишком вкладываются, и он сам по себе не становится очень большим, то он может проигрывать конкуренцию небольшим коммерческим сайтам с прокачанными информационными разделами, не говоря уже о целиком информационных сайтах.

Важно, чтобы информационный раздел подавался не как набор случайных статей, а как контентный проект со своими целями и логикой. Позиционирование должно быть независимым от основного, коммерческого проекта. У читателя и поисковика должно складываться впечатление, что цель — не реклама товаров основного сайта, а предоставление информации в той области, в которой компания является экспертом. Нужно относиться к информационному разделу как к отдельному дочернему проекту и развивать его примерно так же, как если бы он был отдельным сайтом, говорят исследователи.

Лаборатория поисковой аналитики дала еще несколько рекомендаций:

  • позиционирование информационного раздела должно быть более или менее независимым от основного, коммерческого проекта;
  • не рекомендуется выносить информационный проект на поддомен: для Google это скорее вредно, а для «Яндекса» не очевидно полезно;
  • у информационных страниц должен быть свой шаблон, в котором по возможности все коммерческие блоки и меню нужно убрать;
  • рекомендуется обрабатывать кластеры близких тем или групп запросов;
  • экспертный контент может оказаться эффективнее, чем сгенерированный или копирайтерский;
  • темпы пополнения сайта должны быть естественными, а регулярность публикации новых информационных страниц — ежедневной или три раза в неделю.
Яндекс Google Ашманов и Партнеры исследование
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