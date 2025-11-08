Saint Laurent возглавил рейтинг самых популярных брендов

Французский модный дом Saint Laurent по итогам третьего квартала 2025 года впервые занял первое место в глобальном рейтинге самых востребованных брендов по версии Lyst Index. Бренд смог обойти прежнего лидера — Miu Miu, расположившегося на второй строчке, пишет WWD.

Примечательно, что рост интереса к Saint Laurent произошел на фоне снижения выручки на 7% за квартал. Lyst связывает успех Saint Laurent с высоким вниманием к показу коллекции весна-лето 2026, который прошел в Париже и собрал таких звезд как Хейли Бибер, Зои Кравиц и др. Сильный визуальный код бренда, минимализм в подаче и узнаваемый стиль под руководством Энтони Ваккарелло сделали марку главным объектом внимания модных СМИ и пользователей соцсетей. Главным героем сезона стали кожаные лоферы бренда Le Loafer, занявшие второе место в списке самых востребованных товаров после шлепанцев Havaianas Top Flip-Flops.

На третьем месте рейтинга — Cos, который показал рост поискового интереса на 147% и впервые обошел The Row. Замкнул топ-5 бренд Coach.

Рейтинг платформы продаж Lyst Index отражает динамику интереса к брендам на основе поисковых запросов, поведения покупателей и активности в социальных сетях более чем 200 млн пользователей по всему миру.

Эксперты отмечают, что результат Saint Laurent демонстрирует новый тренд в люксовом сегменте: популярность все чаще определяется не финансовыми показателями, а культурным влиянием бренда и силой его эстетики.