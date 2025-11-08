Sostav.ru

08.11.2025 в 10:22

Saint Laurent возглавил рейтинг самых популярных брендов

Французский дом впервые обошел Miu Miu, несмотря на падение выручки

Французский модный дом Saint Laurent по итогам третьего квартала 2025 года впервые занял первое место в глобальном рейтинге самых востребованных брендов по версии Lyst Index. Бренд смог обойти прежнего лидера — Miu Miu, расположившегося на второй строчке, пишет WWD.

Примечательно, что рост интереса к Saint Laurent произошел на фоне снижения выручки на 7% за квартал. Lyst связывает успех Saint Laurent с высоким вниманием к показу коллекции весна-лето 2026, который прошел в Париже и собрал таких звезд как Хейли Бибер, Зои Кравиц и др. Сильный визуальный код бренда, минимализм в подаче и узнаваемый стиль под руководством Энтони Ваккарелло сделали марку главным объектом внимания модных СМИ и пользователей соцсетей. Главным героем сезона стали кожаные лоферы бренда Le Loafer, занявшие второе место в списке самых востребованных товаров после шлепанцев Havaianas Top Flip-Flops.

На третьем месте рейтинга — Cos, который показал рост поискового интереса на 147% и впервые обошел The Row. Замкнул топ-5 бренд Coach.

Рейтинг платформы продаж Lyst Index отражает динамику интереса к брендам на основе поисковых запросов, поведения покупателей и активности в социальных сетях более чем 200 млн пользователей по всему миру.

Эксперты отмечают, что результат Saint Laurent демонстрирует новый тренд в люксовом сегменте: популярность все чаще определяется не финансовыми показателями, а культурным влиянием бренда и силой его эстетики.

