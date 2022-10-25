Татьяна Филёва покинула пост гендиректора S7 — группу возглавил Дмитрий Куделькин

Татьяна Филёва покинула пост генерального директора группы компаний S7. С 21 октября эту должность занимает Дмитрий Куделькин, сообщили Sostav в пресс-службе группы.

На позиции гендиректора Куделькин сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций S7 в новых условиях. «Татьяна Филёва, как акционер, продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — подчеркнули в компании.

Куделькин работает в S7 с 2004 года. Более 12 лет он руководил бюджетным управлением холдинга, в том числе «принимая ключевые решения для сохранения стабильности и эффективности группы компаний во время кризисов 2008 и 2014 годов».

С 2021 года он занимал позицию заместителя генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», отвечая за направления продаж, коммерции, стратегии, маркетинга и программы лояльности.

Филёва занимала должность гендиректора с октября 2021 года. Она также является акционером компании и председателем совета директоров S7 Airlines (входит в S7 Group). Ей принадлежит 25,03% акций S7 Group. 49,93% у её отца Владислава Филёва и ещё 25,03% владеет сестра, следует из бухгалтерской отчётности группы.

По словам собеседников РБК, Филёва временно уехала за пределы России. Ранее у неё были планы по обучению за рубежом, отмечает издание.

S7 Airlines — российская частная авиакомпания. В 2021 году рейсами S7 Airlines воспользовались более 17 млн пассажиров. Внутри России S7 перевезла 16,3 млн человек, или 92% от общего объёма.