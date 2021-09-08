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08.09.2021 в 18:30

Бортовые истории: S7 Airlines запустила TikTok-сериал в жанре мокьюментари

В роликах проекта бренд хочет передать зрителю ощущение, что он находится в салоне самолета

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S7 Airlines завела аккаунт в TikTok — на платформе бренд совместно с креаторами Out Digital будет размещать ролики в жанре мокьюментари, псевдодокументального сериала. Об этом Sostav сообщила пресс-служба авиакомпании.

Героями проекта стали настоящие пассажиры рейсов S7 и профессиональные тиктокеры — Елизавета Савчихина, Павел Рязанов, Анастасия Борсук, Алексей Барсуков и Руслан Сабельгера. В аккаунте бренда в TikTok уже можно найти забавные видео о человеке, который летит впервые в жизни, о той самой подруге, которая обожает строить планы, и ролик о тревожном путешественнике, который вечно переживает, что он что-то забыл.

Как отметили креаторы, в тиктоках они хотели передать зрителю ощущение, что он находится в салоне самолета, сохранив при этом реалистичность ситуаций боротовых историй, а также добавив немного юмора. В планах у авиакомпании — выпустить 12 серий в «первом сезоне».

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